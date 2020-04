Arturas Karnisovas officiellement aux commandes : « J’ai grandi en regardant les Chicago Bulls »

Les Bulls ont officiellement annoncé l’embauche d’Arturas Karnisovas en tant que vice-président des opérations basket, lundi. À 48 ans, le Lituanien ayant joué pour Cholet, Barcelone ou encore l’Olympiakos arrive dans l’Illinois avec près de 20 ans d’expérience dans divers front offices NBA, dont Houston. Avant d’accepter ce poste, il était GM des Denver Nuggets.

« C’est à la hauteur d’un rêve pour moi, et je suis prêt à relever le défi. J’ai grandi en regardant les Chicago Bulls. Ils représentaient le basket américain et la NBA pour le gamin de Lituanie que j’étais. J’ai toujours eu un amour pour cette franchise, en faire partie aujourd’hui et avoir une influence sur sa renaissance est un privilège. Je veux remercier Jerry et Michael Reinsdorf ainsi que l’intégralité de l’organisation pour m’avoir présenté cette opportunité et pour m’accueillir ma famille et moi à Chicago. » Arturas Karnisovas