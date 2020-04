Stephon Marbury : “Les gens veulent essayer de classer Michael Jordan ? Il devrait carrément être hors classement”

Alors que la sortie du documentaire “The Last Dance” est prévue pour dimanche soir (lundi en France sur Netflix), c’est l’occasion pour beaucoup d’acteurs de la NBA de partager leurs anecdotes et leurs ressentis par rapport à Michael Jordan. C’est qu’à fait Stephon Marbury dans le podcast de Brandon “Scoop B” Robinson.

Pour le double All-Star, pas de temps à perdre à essayer de classer les meilleurs joueurs de tous les temps, MJ est hors catégorie.

“Les gens veulent essayer de classer Jordan ? Il devrait carrément être hors classement. Ça devrait être Kobe, puis LeBron James et ensuite vous choisissez qui vous voulez après ça. Il n’y a pas même pas de comparaison possible. Ce n’est pas la même chose, ce sont deux mondes différents. Des mentalités différentes. Je ne sais pas pourquoi Jordan est mentionné dans la même conversation parfois. Je vais clarifier ça de suite, il n’y a même pas besoin d’en parler.” Stephon Marbury

Alors que l’animateur tente de le mettre dans la même catégorie que Kareem Abdul Jabbar et Bill Russell, Marbury reprend :

“Ces gars, Kareem et Bill Russell, quelqu’un doit leur donner le ballon pour faire ce qu’ils font. Jordan avait la balle et basta. Kareem, Bill Russell, Shaq… ce sont des espèces différentes sur Terre. Pas Jordan. Jordan est un extraterrestre. C’est différent. Ce n’est pas le même. Tous les enfants doivent regarder le documentaire et ils diront ‘Putain, c’est incroyable.’ Ça va un peu embrouiller les choses pour les gars comme LeBron James. Vous ne pouvez pas dire que LeBron James est meilleur que Michael Jordan. LeBron James est un grand joueur, ne vous méprenez pas. Un très, très grand joueur. Incroyable. Génial. Mais meilleur que Jordan ? Ce ne sont pas les mêmes. C’est juste différent. En fait, il n’y a pas besoin d’explication parce qu’on ne peut pas parler du jeu de Michael Jordan. Nous avons surtout besoin de parler de ce que les autres n’avaient pas.” Stephon Marbury