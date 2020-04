Bill Laimbeer : “LeBron James est le meilleur joueur de basket de l’histoire”

Avec la diffusion dans quelques jours du documentaire The Last Dance, un éternel débat revient sur la table : qui est le meilleur joueur de l’histoire ? Si beaucoup citent Michael Jordan, Bill Laimbeer, qui a longtemps été son adversaire, vote pour quelqu’un d’autre : LeBron James.

“Je le dis haut et fort, je pense que LeBron est le meilleur joueur de l’histoire. Il fait 2m03, 130 kilos, court comme le vent, a une détente folle, et encore plus important, quand il est arrivé en NBA, dès le premier jour il a su comment impliquer ses coéquipiers pour gagner. Et c’est quelque chose que Jordan a dû apprendre pendant longtemps.” Laimbeer

Quand on évoque l’argument du nombre de titres, le Bad Boy rétorque :

“Maintenant si vous prenez en compte les titres, évidemment Michael Jordan a plus de titres, mais je pense que LeBron, peu importe l’époque où il jouerait, ferait ce qu’il fait de nos jours depuis des années. Je crois fermement qu’il est le meilleur joueur de basket de l’histoire.” Laimbeer

Laimbeer et les Bad Boys ont contribué à faire de Michael Jordan ce qu’il est devenu, 6 fois champion NBA, après avoir été barré par Detroit et leurs fameuses Jordan Rules.

“Je pense que quiconque remporte un titre doit aller à l’école des coups durs. C’est très rare de simplement débarquer et de gagner. Donc Chicago a dû apprendre comme nous l’avons fait en tant que Pistons, nous avons dû apprendre de Boston et des Lakers. Ils ont appris de nous. Ils ont dû trouver un moyen de nous battre et à mesure qu’on vieillissait c’est devenu plus facile pour eux. Mais je pense que la clé, ça a été que Michael Jordan implique ses coéquipiers et leur fasse confiance après qu’ils nous aient battus, et cela leur a permis ce parcours.” Laimbeer

Via First Take