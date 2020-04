Trevor Booker prend sa retraite 

L’intérieur Trevor Booker, 32 ans, a annoncé qu’il raccrochait les baskets sur les réseaux sociaux. Il n’avait plus mis les pieds en NBA depuis la saison 2017-18. L’été dernier il avait effectué des workouts pour des franchises NBA mais n’avait pas convaincu et il avait décidé de s’expatrier en Chine aux Shanxi Brave Dragons, où il n’a finalement pas joué, blessé au pied et opéré.

“MERCI AU BASKET ! Je n’ai aucune idée d’où j’en serais sans toi, mais regarde où tu m’as mené. J’espère que vous continuerez de suivre mon aventure parce que ce n’est pas terminé, c’est juste le début.” Booker

Drafté en 23ème position de la draft 2010, il a passé ses 4 premières saisons dans la ligue aux Wizards avant de jouer pour le Jazz, les Nets, les Sixers et les Pacers. Il a joué 532 matchs de saison régulière pour des moyennes de 6.9 points, 5.5 rebonds et 1.1 passe.