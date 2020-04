[Bulls 1997-98] Du gentillet concours entre coéquipiers à la compétition pour les dollars, du Michael Jordan dans le texte

Dans le cadre de la promotion du documentaire en 10 parties consacré aux Bulls de 1997-98 et dont la diffusion débutera ce weekend, Steve Kerr, dans sa 5ème et dernière année à Chicago cette année-là, a raconté son anecdote préférée à propos de Michael Jordan.

« Après chaque shootaround, on avait l’habitude de se faire un concours. On shootait de la ‘hash mark’ (trait situé le long de la ligne de touche, voir ci-dessous). On était 4, peut-être 5 et à la fin de chaque shootaround on commençait à shooter de là, et celui qui rentrait son tir en premier gagnait. Michael nous a vu le faire, et il fallait qu’il participe.

Donc il a commencé à participer à ce concours tous les jours et puis très vite ça a commencé à jouer pour de l’argent, et généralement il gagnait. C’est une histoire typique de Michael. Il avait ce besoin de compétition, sous toutes ses formes, c’est ce qui a fait de lui qui il était. » Steve Kerr via NBC Sports