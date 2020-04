Rodney Hood : « Ce que je sais c’est que je porterai un maillot des Portland Trail Blazers l’année prochaine »

Dans l’Oregon depuis son transfert de Cleveland début février 2019, Rodney Hood (27 ans, 2,03 m) s’était fait une place de choix dans le cœur des fans des Blazers en battant héroïquement son record de points en carrière (25) dans le Game 6 du second tour des playoffs contre Denver. Malheureusement pour lui, sa saison 2019-02 a été écourtée bien avant la suspension liée au coronavirus, puisqu’il a été victime d’une rupture du tendon d’Achille le 6 décembre dernier dans une défaite contre les Lakers. Son contrat lui permet d’avoir le choix d’activer ou non une player option de 6 millions de dollars pour la saison prochaine.

« Ce que je sais c’est que je porterai un maillot des Portland Trail Blazers l’année prochaine. » Rodney Hood

L’été dernier, le swingman choisi en 23ème position de la draft 2014 (Duke) avait ainsi signé pour 2 ans dont une première année à 5.7 millions de dollars, et avait expliqué avoir dit non à des offres plus lucratives afin de rester à Portland. Reste à savoir maintenant si l’équipe reste de son côté prête à négocier une prolongation malgré la blessure du joueur.

« Quand j’ai re-signé l’année dernière, c’était pour ensuite signer sur le plus long terme avec Portland, et c’est ce que je compte faire. » « Je sais que Rodney aime Portland. Il faisait une excellente saison avant de se blesser. Il aura des options. » Ty Sullivan, son agent

Son statut de joueur blessé lui permet d’aller s’entraîner 3 fois par semaine dans la ‘practice facility’ de l’équipe, entre musculation et exercices en piscine.

« Ça se passe bien. Je fais beaucoup de progrès. C’est une blessure sérieuse. Mon seul job c’est de revenir meilleur que je ne l’étais avant. » Rodney Hood

Alors qu’il espère pouvoir reprendre le basket à partir de juin, Hood – dont l’objectif initial était d’être prêt pour le training camp 2020-21 fin septembre – ne rejouera pas cette saison, et ce quel qu’en soit le dénouement, pour le moment incertain. Titulaire à l’aile cette saison, il tournait à 11 points (50.6%, 49.3% à 3-points), 4.8 rebonds et 2 passes par match avant sa blessure. Depuis cette dernière, l’équipe, qui pouvait aussi compter sur son rookie Nassir Little, avait signé Trevor Ariza.

« Je veux être de retour à Portland. Je veux être ici, et, de ce que j’ai compris, les gens ici veulent aussi de moi, donc à moins que les choses n’aient changé… » Rodney Hood

via The Athletic