Dwyane Wade raconte son improbable première rencontre avec Michael Jordan : “Je n’arrivais pas à y croire”

A quelques jours de la sortie du documentaire The Last Dance, on parle énormément de Michael Jordan et The Athletic a consacré un article à la légende des Bulls. Un recueil de témoignages de joueurs, qui racontent leur première rencontre avec MJ.

Voici comment Dwyane Wade, natif de Chicago, a rencontré pour la première fois son idole, lors de sa fête après la draft.

“Je venais juste d’être drafté par le Heat, et j’étais de retour à Chicago, et ils ont fait une grosse fête pour fêter la draft. Je suis à l’intérieur, dans la fête, et c’était le feu. Je me rappelle mon cousin venir me voir et me dire : ‘Yo, Jordan est là ! Ils ne veulent pas le laisser rentrer.’ J’étais là : ‘Quoi ? Arrête de me faire marcher.’ Et il me dit ‘Bro, je suis sérieux. Michael est dehors avec genre 50 personnes et ils ne veulent pas le laisser entrer.’ Donc nous courons à l’entrée voir ce qui se passe et pourquoi ils ne le laissent pas rentrer : ‘pourquoi est-ce que vous ne laissez pas Jordan rentrer ?’ Quelqu’un était là : ‘il ne veut pas payer.’ Je suis là ‘quoi ?!’ Donc je sors et Michael est là dehors sur sa moto, entouré par une trentaine de personnes. Je cours vers lui. Je suis en admiration bien sûr, je suis un jeune gamin. Et il dit : ‘je voulais juste passer et te faire part de mon affection. Félicitations pour la draft.’ Je lui ai dit ‘Man, merci d’être venu !’ Je n’arrivais pas à y croire ‘Merci d’être venu. Veux-tu rentrer ?’ Et il m’a dit ‘Nah, c’est bon. Je voulais juste passer pour te faire part de mon affection.’ Et il est reparti sur sa moto.”