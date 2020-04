Nicolo Melli : “Les gens disent que Zion Williamson court mal, mais c’est juste qu’il est un être humain différent des autres”

Avec le retour de Zion Williamson, les New Orleans Pelicans étaient sur une belle lancée avant la suspension de la saison, et pour le président David Griffin, c’est l’entente entre 3 hommes qui a particulièrement boosté l’équipe : Zion, Lonzo Ball, mais aussi l’Italien Nicolo Melli, excellent les dernières semaines avant la suspension. Ce dernier permet aux Pelicans d’avoir un bon scpacing quand Zion est présent pour une belle efficacité collective. Mais à l’entraînement les deux sont aussi souvent adversaires et Melli assure que parfois il prend l’avantage sur le rookie.

“Personne n’y croit, mais à l’entraînement j’ai contré Zion Williamson. Oui, c’est vrai, j’ai pris beaucoup de dunks sur la tête, mais je l’ai contré. Ne riez pas, je l’ai vraiment contré.” Melli

Quant au débat sur le poids de Zion, Melli prend sa défense

“Zion Williamson n’est pas gros. Pas du tout. Il a moins de masse graisseuse que moi. Les gens disent qu’il court mal, mais c’est juste qu’il est un être humain différent des autres. Il n’est absolument pas gros et il a des qualités athlétiques jamais vues auparavant.” Melli

Éviter de grossir, c’est un souci pour l’ailier italien, qui avoue que c’est son péché et qu’il a tendance à trop manger.

“J’aime trop manger. Trop…Je m’entraîne pour rattraper de tout ce que je mange. Plutôt que d’abandonner les pâtes, je m’entraîne encore plus. C’est aussi ce que j’ai dit au nutritionniste des Pelicans.” Melli

Et en NBA les joueurs ne manquent jamais de nourriture.

“Le premier match NBA de ma vie, en pré-saison, nous étions à Atlanta. Je ne savais pas comment le repas d’avant match fonctionnait. Quand j’ai vu le buffet, j’ai été terrifié. Il y avait bien plus de nourriture que lors de mon mariage où il y avait une centaine d’invités.” Melli

Via La Giornata Tipo