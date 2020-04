Le Gouverneur de Californie très pessimiste sur le retour à la normale pour les compétitions sportives avant des mois

La Floride a déclaré le sport comme activité nécessaire et d’ores et déjà réautorisé la tenue d’événements sportifs à huis clos, mais dans d’autres États il va falloir encore patienter. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a mis en avant 6 critères avant que les mesures de confinement soient levées et qu’il ne fallait pas s’attendre à un retour à la normale avant qu’il y ait une immunité de groupe ou qu’un vaccin contre le COVID-19 soit trouvé.

Il a surtout indiqué que les rassemblements publics et les événements sportifs avec fans ne seraient pas autorisés dans un futur proche et il pense que ce ne sera pas le cas avant le mois de septembre.

“La perspective de rassemblements de masse est au mieux très peu probable avant qu’il y ait une immunité de groupe et que nous arrivions à trouver un vaccin. Donc, les événements à grande échelle qui rassemblent des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes ne sont pas dans les cartons en se basant sur nos directives actuelles et nos attentes actuelles.” Newsom

Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas la possibilité d’ici septembre de tenir des événements sportifs à huis clos, mais cela montre les différences de position de chaque État sur le sujet, ce qui complique également la tâche pour la NBA.