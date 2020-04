Jayson Tatum : “Je suis impatient de voir la progression d’Emoni Bates, parce qu’il est déjà très bon et peut tout faire”

Malgré ses 16 ans, la hype autour du prospect Emoni Bates est incroyable. Il a récemment remporté le titre de lycéen de l’année, réussissant au passage un record de précocité. Et ils sont de plus en plus à nombreux à estimer que le jeune talent aurait pu être lottery pick et s’en sortir en NBA dès cette année s’il avait eu le droit de se présenter à la draft. C’est le cas de l’ancien pivot des Celtics Kendrick Perkins notamment. L’ancien prodige de Duke Jayson Tatum ne va pas jusque-là, mais il est impressionné par Bates, qui tourne à 31,6 points, 9 rebonds et 2,6 passes décisives par rencontre cette saison, alors qu’il n’est qu’à sa seconde année (sur quatre) de lycée.

“Personnellement, je n’ai pas gagné ce trophée avant ma dernière année au lycée. Je lui ai un peu parlé, et je lui ai dit à quel point c’était incroyable de le faire alors qu’il n’est qu’en deuxième année. Il est sur les bons rails pour obtenir ce qu’il veut. Il faut qu’il continue à travailler, qu’il ne se complaise pas dans ses succès, mais qu’il en soit malgré tout heureux. Comme ça, il pourra continuer à progresser. Il peut tout faire sur un terrain. Il est athlétique, grand, il peut dribbler, tirer et marquer de partout. Il joue dur, il a un gros moteur. C’est un très bon joueur, surtout pour son âge. Et il va encore progresser. Je suis impatient de voir ça parce qu’il est déjà très bon et il peut tout faire.” Jayson Tatum.

S’il le souhaite, Emoni Bates pourra sûrement passer directement de la NBA au lycée, puisqu’il finira son lycée en 2022, et c’est l’année durant laquelle la grande ligue souhaite laisser aux lycéens la possibilité de ne pas passer par la case NCAA. Mais Tatum estime malgré tout qu’une année dans le championnat universitaire pourrait lui être bénéfique, en se prenant pour exemple pour expliquer son propos.

“Quand je suis arrivé en NBA après une année à Duke, j’étais bien préparé. Prendre une année après le lycée pour préparer mon corps, apprendre de Mike Krzyzewski et jouer dans un environnement différent, ça m’a vraiment aidé.” Jayson Tatum.

Une solution permettrait à Bates, qui n’a plus grand-chose à apprendre au lycée, de passer par la case NCAA et d’être malgré tout drafté en 2022 : être reclassé, ce qui lui permettrait de passer en dernière année et donc de pouvoir jouer en NCAA pour la saison 2021/2022. Il aurait déjà reçu des offres d’universités, comme celles de Michigan et Michigan State.

“Il est en avance par rapport à un deuxième année de lycée. Il est assez talentueux pour faire ce saut maintenant. Ce que les gens ne comprennent pas, c’est à quel point le jeu est physique en NBA. Parce qu’il y a des adultes sur le terrain, qui ont des enfants et qui jouent dans la grande ligue depuis 14, 15 ans. Le physique est très important, mais je ne m’en fais pas. Ça viendra pour lui, il n’a que 16 ans. Quand ce sera le cas, il sera prêt.” Jayson Tatum.

Effectivement, pour le moment avec 2m06 pour 93 kilos, Bates manque peut-être d’un peu de muscle pour s’imposer dans la grande ligue. Mais d’un autre côté, Kevin Durant, à qui il est souvent comparé, n’a jamais eu besoin d’être dessiné comme une armoire à glace pour une carrière exceptionnelle en NBA. En tout cas, le jeune originaire du Michigan garde la tête sur les épaules.

“Je bosse dur chaque jour. Ces bons résultats me montrent juste pourquoi je suis toujours à la salle, et pourquoi je reste concentré, sans laisser tout ça me rentrer dans la tête. Ça montre que je suis impliqué et humble, et je vais toujours l’être. Je vais toujours travailler dur et être moi-même.” Emoni Bates.

Via Detroit Free Press.