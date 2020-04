Derek Fisher rappelle l’importance des roles players des Lakers lors de leurs deux derniers titres

Après un Three Peat au tout début des années 2000, les Lakers sont parvenus à remporter deux titres supplémentaires à la fin de la décennie. Et même si les deux stars Kobe Bryant et Pau Gasol ont été très fortes pour réussir ce back to back, le meneur Derek Fisher a tenu à rappeler les apports des role players dans cette aventure.

“Je pense que les gars qui méritent le plus de crédit dans l’équipe en 2008/2009 sont Lamar Odom et Trevor Ariza. En 2009/2010, je dirais Ron Artest. Tout le monde se rappelle ce gros trois points qu’il a marqué en Finals contre Boston. Ça nous a donné un bon momentum pour finir ce dernier match. Mais on était tous un peu perdu que Trevor ne soit plus là après la victoire en 2009. Ça nous a pris du temps de comprendre la personnalité de Ron et sa manière de voir le jeu. On le respectait tous énormément, mais il y avait une nouvelle énergie, et on devait trouver comment gérer ça. Il était très respectueux envers Kobe, moi et tous les vétérans qui étaient déjà là. Il voulait s’intégrer, et je pense que la manière dont il a réussi à le faire dans un groupe qui était très fort et construit depuis un bon bout de temps n’a pas été assez soulignée. Il a trouvé le bon équilibre entre être lui-même et faire ce qui allait, à ses yeux, lui permettre d’être impactant individuellement, mais aussi de s’intégrer dans la dynamique de l’équipe, qui a gagné un titre sans lui. Ce n’était pas facile à faire et il a fait du bon boulot pour trouver cet équilibre.” Derek Fisher.