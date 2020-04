Le jour où les Warriors sont passés à deux doigts de transférer Stephen Curry et Klay Thompson

Le journaliste Ethan Strauss, qui a longtemps suivi les Golden State Warriors, a écrit un bouquin sur l’équipe californienne, “The Victory Machine”, et il y relate un fait très intéressant, datant de 2011. Les Warriors auraient en effet tenté d’échanger Stephen Curry et Klay Thompson. Récit :

“Les Warriors ont tenté de transférer Steph Curry et Klay Thompson pour Chris Paul en 2011. C’était loin d’être la première fois qu’ils tentaient de transférer Stephen Curry. Mais cette fois, le deal a été très proche de se faire. (Bob) Myers (GM des Warriors) a fait l’offre et le GM des Hornets Dell Demps a été réceptif. Le souci c’était Chris Paul, qui voulait quitter New Orleans, mais n’avait pas l’intention de jouer pour les affreux Warriors. Paul a dit aux Warriors qu’ils pouvaient faire ce trade, mais qu’il ne resterait pas lorsque son contrat arriverait à son terme à la fin de la saison. De ce fait, les Hornets ont manqué l’occasion de récupérer le meilleur backcourt de l’histoire. A la place, en échange de Paul, les Hornets ont reçu Eric Gordon, le pivot Chris Kaman, Al-Farouq Aminu, et un choix de draft qui est devenu Austin Rivers.” Strauss

En 2011 Klay Thompson débarquait juste en NBA alors que Stephen Curry sortait lui de sa saison rookie, et à l’époque on n’imaginait pas que les deux allaient être la base d’une dynastie, vainqueur de 3 titres. On dit : merci qui ? Chris Paul !