Scottie Pippen ne travaille plus pour les Bulls : « J’ai été viré cette année »

Ambassadeur officiel des Bulls depuis 2010 et nommé conseiller spécial de Michael Reinsdorf (président et fils du propriétaire Jerry Reinsdorf) en 2012, Scottie Pippen n’a aujourd’hui plus de rôle aux Chicago Bulls. C’est ce qu’il a expliqué à Teddy Greenstein du Chicago Tribune dans un podcast enregistré avant le All-Star Game de février mais diffusé le 15 avril.

« – Vous connaissez tous son CV, mais parcourons-le un peu, parce que c’est plutôt tape-à-l’œil ! Six fois champion NBA, 7 fois All-Star, 8 fois dans la All-NBA First Defensive Team, nommé dans la liste des 50 meilleurs joueurs de l’histoire, a vu son numéro 33 retiré par les Chicago Bulls… et vous êtes ambassadeur pour les Bulls aussi, n’est-ce pas ? – Je l’étais. J’ai été viré cette année. Je ne voulais pas trop que ça devienne public, mais je ne suis plus employé par les Bulls. »

Avant le début de la saison, l’équipe et Pippen ont discuté de son rôle alors qu’il travaillait en parallèle pour l’émission d’ESPN, The Jump. Pippen voulait conserver son rôle d’ambassadeur de la franchise, mais lorsque cette dernière lui a demandé des engagements précis, les deux camps n’ont pas pu se mettre d’accord sur le plan financier selon le Chicago Sun-Times.