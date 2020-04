Arturas Karnisovas : « Je vais appeler les joueurs un par un pour me présenter; Ils diront souvent : ‘Je n’avais jamais vu ça’ »

« Je suis dans le métier depuis longtemps. Je connais personnellement et depuis longtemps la majorité des gars sur ma liste. Ça va me faciliter la tâche. Je connais exactement les critères que je recherche. Je recherche des personnes qui me complètent. Je ne veux pas de clones. Je veux quelqu’un qui amène quelque chose de différent à l’équipe. » Arturas Karnisovas

Dans la même interview pour NBC Sports, l’ancien joueur a aussi fait part de sa préférence pour une attaque up-tempo avec beaucoup de circulation de balle, et du besoin de l’équipe de développer ses jeunes.

« À Denver on avait un roster très jeune. L’année dernière avec le 3ème roster le plus jeune de la ligue on a quand même gagné 54 matchs. Grâce au travail de nos joueurs et de nos coachs. Les joueurs veulent progresser, ils ont certaines attentes. Je vais essayer de faciliter cela. Je vais les challenger. Beaucoup de ces joueurs ont signé d’excellentes performances. Mais nous devons penser à gagner des matchs. Les joueurs veulent jouer et les joueurs veulent gagner. Je vais essayer de faciliter cela. Je vais essayer de progresser chaque année. Le progrès constant, c’est ce que nous avons fait à Denver. J’aimerais incorporer cela ici. » Arturas Karnisovas

Karnisovas a aussi prévu d’être très proche de ses joueurs.