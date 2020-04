Un regain d’optimisme parmi les acteurs de la NBA pour une reprise de la saison ?

Ces dernières semaines, le pessimisme est de mise quant à la potentielle reprise de la saison NBA. Les signaux n’étaient pas vraiment encourageants, et beaucoup, comme Evan Fournier, ne voyaient pas la grande ligue relancer l’exercice 2019/2020. Mais selon The Athletic, plusieurs sources leur auraient expliqué qu’il y avait un regain d’optimisme chez les propriétaires, les joueurs, et les dirigeants de la NBA. Le journaliste Sam Amick confesse ne pas avoir fait de sondage pour étayer ses dires, mais des membres influents de la NBA lui auraient confié que les acteurs de la grande ligue espéraient toujours trouver un moyen de finir la saison, d’une manière ou d’une autre. Mais cela se ferait très (très) probablement en huis clos, c’est-à-dire sans fans dans les salles.

En effet, le gouverneur de Californie Gavin Newsom et le maire de Los Angeles Eric Garcetti ont annoncé il y a plusieurs jours qu’il faudrait attendre quelque temps avant de voir de nouveau des événements sportifs se dérouler dans des salles pleines à craquer. Par contre, il y aurait une volonté de faire reprendre les compétitions pour les diffuser à la télévision dans un avenir plus ou moins proche.

La question est maintenant de savoir si c’est possible. En tout cas, Sam Amick affirme que la NBA travaille toujours activement à un redémarrage de la saison, en particulier le commissaire Adam Silver. Même si ce dernier est conscient que tous ses plans dépendent de l’évolution de la pandémie de coronavirus.

L’idée d’une sorte de ville coupée du monde, dans laquelle les joueurs, membres du staff et les médias seraient rassemblés en quarantaine commence ainsi à faire son chemin.

“Les basketteurs sont pour, ils veulent jouer. Les gars de MLB (le baseball ndlr) n’ont pas le même point de vue, parce qu’ils doivent disputer une saison entière. Nous, on a juste besoin d’un ou deux mois pour finir tout ça.” Un joueur NBA d’une équipe favorite pour le titre.

Reste à voir si les proches des joueurs seront eux aussi acceptés dans cette ville si cette éventualité est choisie. Il faudra aussi se décider pour un lieu. Et pour le moment, Las Vegas tiendrait la barre. La raison ? Le nombre d’hôtels, de terrains de basket et le fait que la Summer League se passe tous les étés dans cette ville.

D’autres questions demeurent. Pour le moment, les États-Unis sont en sérieux manque de test permettant de détecter le coronavirus. La NBA sera-t-elle capable d’en récupérer suffisamment pour s’assurer que personne n’est malade ?

“Les tests de 45 minutes sont importants. Pouvoir tester et obtenir les résultats aussi vite, c’est génial. Je pense que si on peut s’assurer que les tests vont être faits, qu’on va les avoir en temps voulu, et qu’il y aura des tests avant d’aller dans les salles, c’est l’idéal. Tout le monde se fera tester si on en a assez pour faire ça. Je pense que si tous les joueurs sont négatifs, la NBA trouvera un endroit où jouer.” Garrett Temple.

Problème, comment réagira le public si la NBA s’accapare des milliers de tests, alors qu’eux n’en ont que très peu ?

Se pose pour finir la question de savoir comment faire redémarrer la saison, puisque les joueurs auront besoin de préparation. Un propriétaire d’une franchise a proposé de donner aux joueurs environ un mois pour se remettre en forme (training camp compris) à partir de début juin. La saison recommencerait en juillet et les Finals seraient jouées en octobre. Une solution assez déconcertante, mais qui, selon un autre propriétaire, redonnerait aux acteurs de la NBA de l’espoir quant à la possibilité de sauver cette saison. Malheureusement, rien n’est encore fait et il y a beaucoup de si.

Via The Athletic.