Chauncey Billups sur son 1er match en NBA, face Michael Jordan : “Je le dévisageais, et j’ai entendu une voix grave : ‘Tu regardes quoi gamin ?'”

Lorsque Chauncey Billups est arrivé en NBA en 1997, il n’a pas mis longtemps à être mis dans le grand bain, puisqu’il a affronté dès son premier match un certain Michael Jordan. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça lui a fait de l’effet.

“À ce moment, on se dit : “Wow, il y avait quelques mois j’avais ce poster de Jordan dans ma chambre, et là mon premier match en NBA c’est contre lui…” Je suis à Boston, et on joue contre les Bulls à domicile. Comme tout le monde, j’étais en admiration. Je l’admirais en le regardant. En fait, un moment pendant des lancers francs… Vous savez, les arrières sont derrière la ligne à trois points quand il y a des lancers. Dennis Rodman était en train d’en tirer, et les arrières doivent empêcher les autres arrières de prendre le rebond, surtout quand le tireur n’est pas très bon. Il faut aider au rebond. Steve Kerr était à ma droite, et à quelques mètres de moi, il y avait Michael Jordan. De l’autre côté de lui, il y avait Ron Mercer, l’autre rookie de l’équipe. Je me suis penché en avant, j’ai posé mes mains sur mes genoux et je ne pouvais pas arrêter de le regarder. Un moment, j’ai regardé Ron, et lui aussi fixait Jordan. On était tous les deux en train de le dévisager. Et d’un coup, j’entends cette grosse voix grave qui dit : “Qu’est-ce que tu regardes gamin ?” Ron et moi on a détourné le regard, comme si on ne le regardait pas. Ensuite le match a repris. Ron est moi, on est allé se doucher après. On a gagné ce match, je ne sais pas comment, mais on a gagné. Les Bulls ont gagné 70 rencontres cette année, mais ils ont perdu le premier match contre nous. On faisait la fête comme si on venait de gagner le titre. On était tellement heureux… On était à la douche, juste moi et Ron parce que les rookies prenaient leur douche en dernier à cette époque. J’ai regardé Ron et je lui ai dit : “Tu sais que MJ te parlais à toi ?”” Chauncey Billups.