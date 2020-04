[Culte] Poussé par son envie de rejouer, Michael Jordan a fait très peur aux Bulls en 1986

Après seulement trois matchs durant sa deuxième saison NBA, Michael Jordan s’est fracturé le pied gauche et a manqué 64 matchs. Le 15 mars 1986, il faisait retour sur les parquets. Non sans avoir eu un peu de mal à convaincre le staff médical…

Michael Jordan : – J’ai pété un plomb, j’ai dit ok il y a 10% de chance que je me re-blesse, mais il y a 90% de chance que je ne me re-blesse pas !

If you needed another reason to think MJ was a wild dude, here’s one… 😲

(🎥 via @GMA) pic.twitter.com/ZkdZeU0V45

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) April 16, 2020