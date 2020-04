Nouveau coup d’arrêt pour Victor Oladipo : « Je n’ai aucun contrôle sur le COVID-19, mais je contrôle ma façon de penser »

C’est un nouveau coup d’arrêt forcé pour Victor Oladipo (27 ans, 1,93 m). Revenu d’une rupture du tendon quadricipital droit après une absence d’un peu plus d’un an le 29 janvier, l’arrière a joué 10 matchs avant que la saison ne soit suspendue à cause du coronavirus. Le voilà aujourd’hui de retour chez lui à Miami, où il avait déjà effectué la grande partie de sa rééducation.

« Ça fait mal parce que ça m’a pris du temps pour revenir et maintenant, ce sont encore des matchs manqués. Je jouais, je faisais du mieux que je peux, aussi fort que je pouvais. Dire que j’étais à 100% sur le terrain, non je ne pense pas pouvoir dire ça. Maintenant je vais simplement essayer de faire de mon mieux pour progresser et me renforcer. […] Je n’ai aucun contrôle sur le COVID-19, aucun contrôle sur ce qui se passe à l’heure actuelle, mais je contrôle ma façon de penser. Même s’il y a des limitations, il y a toujours moyen de s’améliorer. Même si le monde tourne un peu au ralenti, ça peut être une occasion pour moi de ‘reset’. Je peux voir les choses en me disant que je commençais tout juste à retrouver mon rythme, ou être optimiste et voir ça comme une occasion de me reposer tout en continuant à renforcer mon tendon, et en laissant le corps guérir de lui-même naturellement. » Victor Oladipo

Deux fois All-Star, le Pacer qui a transformé son garage en salle d’entraînement tournait à 18.6 points (47.1%), 4.8 rebonds, 3.6 passes et 1.4 interception par match sur ses 5 dernières rencontres avant le 11 mars. Il était monté jusqu’à 27 points à 9/16 et 5/7 à 3-points, 7 rebonds et 4 passes. En cas de reprise, les Pacers se montreront logiquement prudents avec lui.

« On pourrait s’ajuster sur le tas mais il y aura de limitations. Avec Victor on va se montrer prudents, pour le long terme. On fait ça pour tous nos joueurs. Mais concernant Victor ce sont des circonstances assez uniques. Notre staff est en contact avec nos joueurs, chacun a reçu un programme. » Kevin Pritchard, GM « Avant cela, j’ai passé du temps à essayer de revenir, à essayer de récupérer ma vitesse, à réapprendre à marcher. Mais j’ai trouvé un moyen et je vais continuer à trouver un moyen jusqu’à ce que j’estime avoir atteint mon potentiel. » Victor Oladipo

via ESPN