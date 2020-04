Richaun Holmes a trouvé la franchise où il veut finir sa carrière

Après sa draft en 37ème position par les Sixers, le pivot Richaun Holmes a été baladé de franchise en franchise. Trois, en seulement cinq ans. Mais aux Kings, où il a signé un contrat de 10 millions sur deux ans cet été, il s’éclate et performe. Du coup, il se voit bien rester sur le long terme en Californie.

“J’adore Sacramento. Cette communauté, cette ville, ces fans… Depuis que je suis ici, et ça ne fait pas si longtemps, ils m’ont fait comprendre que je ne pouvais pas vraiment me voir jouer autre part. J’adorerais rester ici pour le reste de ma carrière, j’aime jouer devant ces fans, faire partie de la communauté… C’est un super endroit, et j’aimerais faire partie de ce projet.” Richaun Holmes.