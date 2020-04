Charles Barkley espère toujours une réconciliation avec Michael Jordan : “Il me manque”

Invité du podcast “Hoops, Adjacent”, Charles Barkley a eu l’occasion de s’exprimer, comme à son habitude, sans détour sur l’actualité de la NBA. Il est notamment revenu sur sa relation avec Michael Jordan, autrefois très proche, mais qui s’est détériorée hors de parquets.

“Nous étions de très bons amis pour la vie. Michael me manque, je l’aime. Je ne lui souhaite que le meilleur. C’est le meilleur joueur de tous les temps. Mais visiblement, il n’a pas bien pris certaines choses que j’ai pu dire sur ses capacités de gestion. Et c’est dommage. Mais je dois faire mon travail.” Charles Barkley

Brouillés à cause des critiques de Barkley à l’encontre de MJ et de sa gestion des Hornets, les deux hommes sont toujours en froid. Et lorsque l’on soumet l’idée d’enterrer la hache de guerre, Sir Charles déclare :

“Ça ne peut pas arriver parce que je n’ai rien fait de mal. J’adorerais être ami avec Michael parce que, comme je l’ai dit, il a été super avec moi pendant 20 ans, et je l’aime comme un frère. Mais durant notre dernière conversation, il n’était pas très content de certaines choses que j’avais pu dire à propos de lui à la télévision. Mes critiques étaient justifiées… N’avez-vous pas des amis dont vous ne savez pas comment ils vont réagir quand vous les critiquez ? Surtout quelqu’un de ce niveau-là. C’est malheureux que les choses aient pris cette tournure. Mais j’essaye toujours de faire mon travail. Puis en fait, mes critiques portaient davantage sur les personnes qui l’entouraient. Je lui reprochais d’avoir engagé des personnes qui disaient oui à tout, qui étaient là seulement pour avoir le jet privé.” Charles Barkley

Via The Athletic