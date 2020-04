Trevor Ariza sur son trade en 2007 : “Je ne voulais pas jouer pour les Lakers mais aller aux Clippers”

En 2007, Trevor Ariza avait été échangé aux Lakers par le Magic. Si cette arrivée a été couronnée de succès avec un titre de champion en 2009, le vétéran confesse, dans le podcast de Quentin Richardson et Darius Miles, qu’il aurait aimé être envoyé chez les Clippers à la place.

“Ma première pensée a été de me dire que j’allais retourner chez ma mère ! C’était un peu bizarre, je ne voulais pas vraiment jouer pour les Lakers, je voulais aller aux Clippers. C’est ce que j’avais dit au GM d’Orlando à l’époque. ‘J’aimerais aller aux Clippers’ je lui ai dit, et il m’a répondu : ‘Je te le ferai savoir dans quelques jours.’ Puis, je crois le lendemain, il me dit ‘On t’envoie aux Lakers.’ Je n’oublierai jamais. J’étais au centre commercial avec Keyon Dooling. J’ai eu un coup de téléphone qui me disait ‘Ouais, tu vas à L.A’.” Trevor Ariza

En étant envoyé chez les Lakers de Kobe Bryant, Lamar Odom, Andrew Bynum et Dereck Fisher, Ariza avait peur de devoir se contenter du garbage-time.

“J’essayais de garder mon sang-froid, puis il m’a dit ‘Ah oui, les Lakers’. Sur le coup je me suis dit ‘Oh putain, je ne vais jamais jouer.'” Trevor Ariza

Finalement, le second tour de la draft 2004 réussira à tirer son épingle du jeu et à jouer un rôle important dans la conquête du titre. Cette année-là, il compila 8.9 points et 4.3 rebonds de moyenne en 25 minutes de jeu.

Via Clutch Points