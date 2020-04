Bismack Biyombo se rappelle le jour où Michael Jordan, 50 ans, a donné la leçon aux arrières des Hornets

L’homme dont tout le monde parle depuis une semaine c’est Michael Jordan. Dimanche ESPN sort les deux premiers épisodes du documentaire The Last Dance et les anecdotes sur MJ se multiplient. Bismack Biyombo, qui a débuté sa carrière à Charlotte, avant d’y revenir en 2018, connait bien le boss de la franchise. Il a notamment été le témoin d’un fameux entraînement durant la saison 2012-13 où Michael Jordan a pris à part les arrières de l’équipe et les a dominés en un-contre-un.

“C’était quelque chose de magnifique à voir. Il les a pris un par un par et nous étions là à regarder genre ‘Wow'” Michael Jordan

MJ est aussi celui qui lui a donné “un des meilleurs conseils.” Alors que le Congolais shootait des lancers en fin d’entraînement, MJ est venu le voir et lui a dit qu’il lui offrait 1000 dollars s’il mettait au moins 7 lancers sur 10. Il a mis le premier puis Jordan a commencé à parler, sortir l’argent, faire monter la pression, à intercepter le ballon, et tout s’est joué sur les deux derniers lancers, ratés par le pivot.

Il a dit : “Je n’ai pas besoin de tes 1 000$. J’essayais juste de t’enseigner quelque chose. C’est comme ça que tu vas jouer, comme si tu jouais pour quelque chose chaque soir.” Biyombo

Via Bleacher Report