Adam Silver : « La NBA est responsable d’environ 55 000 emplois »

Durant sa visio-conférence avec les propriétaires NBA hier, Adam Silver a évoqué l’aspect financier de la suspension de la saison décidée le 11 mars en raison de l’épidémie de coronavirus.

Parmi nos discussions il y a eu les finances des équipes et nos revenus, en substance, sont tombés à zéro. Donc ça a un énorme impact sur le business télé et sur le business des salles. Et bien sûr, cela fait partie de nos boulots de nous projeter dans le futur et d’anticiper ce que cela signifie pour la NBA et pour le business des équipes pour l’été et cet automne.

Puis il y a des milliers de boulots qui sont impactés par la NBA, pas seulement ceux que les fans voient, c’est-à-dire les joueurs et les staffs, mais il y a aussi les employés qui travaillent dans les salles, et la NBA est responsable d’environ 55 000 emplois. C’est pour cela que que c’est notre responsabilité d’étudier tous les scénarios pour un retour au jeu et c’est ce que nous faisons à l’heure actuelle. Et cela me frustre de ne pas pouvoir dire que si les conditions A, B et C sont réunies, nous pouvons rejouer. A l’heure actuelle nous n’avons pas assez d’informations pour faire ça.