Danny Green : « LeBron s’entraîne comme un fou »

Tout en haut d’un classement de la conférence Ouest gelé depuis le 11 mars, les Lakers ne savent pas s’ils auront l’occasion d’aller au bout d’une saison qui se passait aussi bien sur le terrain qu’en dehors. En attendant d’en savoir plus, ils patientent, comme tout le monde. Mais rester actif est important, et il faut s’entraîner au moins 2 à 3 fois par semaine pour garder la forme selon Danny Green, en interview avec le diffuseur local des Lakers Spectrum SportsNet. Voire plus pour certains…

« On a un groupe très soudé, on est proches et on reste en contact, on demande des nouvelles de la famille, on s’envoie des mèmes, des vidéos, des trucs marrants. Ça nous permet de garder un lien solide. LeBron et AD prennent des nouvelles des gars, s’assurent qu’ils aient ce qu’il faut pour s’entraîner. LeBron s’entraîne comme un fou, 4, 5 fois par semaine. » Danny Green