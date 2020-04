Mark Cuban sur Luka Doncic : « Est-ce qu’il pourrait dépasser Dirk ? Oui »

Quatorze sélections au All-Star, 12 sélections All-NBA, un titre de MVP, un titre NBA, un titre de MVP des Finales et le titre de meilleur scoreur de l’histoire de la franchise et 6ème meilleur scoreur de l’histoire de la ligue. Voici le CV de Dirk Nowitzki. Sera-t-il un jour surpasser par celui de Luka Doncic ? Aux Mavs, on ne demande que ça.

« Est-ce qu’il pourrait dépasser Dirk ? Oui, parce que le jeu a suffisamment évolué je pense. C’est plus ouvert que lorsque Dirk est arrivé en NBA. Donc il a cet avantage, mais est-ce qu’il pourra gagner des trophées de MVP, un titre ? Je l’espère, et je sais que Dirk l’espère aussi. Ils sont bons amis, ils se soutiennent l’un l’autre. » Mark Cuban

Et si les deux avaient pu jouer ensemble à leur meilleur niveau ?

« Oh mon Dieu. Nous n’avons pu avoir que de petits aperçus de ce que ça aurait pu donner quand Dirk était sur la fin, vous imaginez s’ils avaient été tous les deux dans leur prime ? Oh mon Dieu. Ça aurait été le retour d’MJ et Scottie. » Mark Cuban

Rookie de l’année 2019 et All-Star titulaire 2020, Doncic a déjà commencé à marquer les livres d’histoire avec des stats affolantes pour son âge (21 ans) : 28.7 points, 9.3 rebonds et 8.7 passes par match en moyenne avant la suspension de la saison. Début mars, il avait aussi dépassé Jason Kidd, jusque-là leader de la franchise au nombre de triple-doubles réussis, avec 22.

« On savait qu’il était bon, c’est pour ça qu’on a fait le transfert évidemment. Tu ne lâches pas un lottery pick d’une future draft à moins d’être très confiant. Mais on ne savait pas qu’il serait aussi bon aussi vite. On pensait qu’il lui faudra un peu plus de temps avant de devenir un joueur de calibre All-Star. » Mark Cuban

Cuban est aussi très heureux d’avoir récupéré non seulement un énorme talent, mais un énorme talent bosseur.

« Le talent, c’est facilement repérable. C’est plus difficile de savoir si un gars va être un gros bosseur ou non. Combien il va essayer de progresser durant l’été ? C’était la question avec Luka. Tout de suite après la saison l’année dernière je me souviens lui avoir dit : ‘Ok, qu’est-ce que tu vas ajouter à ton jeu ?’ et il m’a répondu : ‘Une main gauche’. Il est revenu, et d’un finisseur pas exceptionnel il est passé dans le top 3 des finisseurs de la ligue, tout particulièrement de la man gauche. C’est un signe d’excellence, et c’est pour ça que nous sommes si excités. » Mark Cuban

