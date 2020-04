LaMarcus Aldridge sur Tim Duncan l’assistant : “C’est pareil, il coachait quand il jouait”

En 2015 LaMarcus Aldridge était un free agent très courtisé, et il a finalement choisi de rejoindre les Spurs où Tim Duncan était sur la fin de sa carrière et il était donc voué à être son successeur.

“Tout le monde a écrit des articles différents à cette époque. Je ne dirais pas que je l’ai suivi ici. J’étais intéressé. C’était plus un intérêt pour la franchise que juste pour Tim. Je suis venu aux Spurs en raison de la franchise, et de mon intérêt depuis la fac (il a été à l’Université du Texas). Nous avions l’habitude d’aller voir des matchs. Jouer avec Tim, et voir comment c’est, de jouer avec Manu, de jouer avec Tony, c’était tout qui m’intéressait. C’était jouer pour Gregg Popovich, pour voir ce que cela pourrait donner et d’être dans une franchise qui fait passer les joueurs en premiers. Je ne dis pas que les autres équipes ne le font pas, mais faire partie de cette équipe et de cette culture, c’était important pour moi. Je pense que c’est pour ça que j’avais le sentiment que ça correspondait à ma personnalité. Il sont plus du genre : travaillons, rentrons à la maison, et ne nous préoccupons pas du reste. Bien sûr jouer avec Tim c’était un honneur. Je n’ai pris que du plaisir à jouer avec lui. Mais je pense que je peux dire ça pour tout le reste, j’ai pris du plaisir à jouer avec Tony, Manu, pour Pop et pour San Antonio comme j’ai grandi au Texas.” LMA