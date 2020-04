Les Bulls vont s’entretenir avec Michael Finley

Les Chicago Bulls ont trouvé leur président, le Lituanien Arturas Karnisovas, et désormais le front office est à la recherche de son bras droit pour occuper le poste de GM. Il y a quelques jours ESPN rapportait que Karnisovas allait s’entretenir avec Marc Eversley (vice président du sportif, Sixers), Mark Hugues (assistant GM, Clippers) et Matt Lloyd (assistant GM, Magic) et on apprend, toujours via ESPN, qu’il y a un 4ème candidat.

Il s’agit du vice-président des Dallas Mavericks, l’ancien arrière Michael Finley, natif de Chicago. Deux fois All-Star, il est dans le front office des Mavericks depuis 7 ans.

Sources: Mavericks vice president of basketball operations Michael Finley interviewed for the Bulls' general manager job. Finley, a Chicago native who was twice an All-Star in his 15-year career, has spent the last seven seasons in the Dallas front office.

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) April 18, 2020