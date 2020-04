Larry Riley sur les rumeurs d’un trade Stephen Curry – Klay Thompson : “C’est faux. Cela n’est jamais arrivé”

Le journaliste Ethan Strauss, a sorti récemment un bouquin intitulé “The Victory Machine” dans lequel il explique qu’en 2011 les Warriors ont tenté d’échanger Stephen Curry et Klay Thompson.

“Les Warriors ont tenté de transférer Steph Curry et Klay Thompson pour Chris Paul en 2011. C’était loin d’être la première fois qu’ils tentaient de transférer Stephen Curry. Mais cette fois, le deal a été très proche de se faire. (Bob) Myers (actuel GM des Warriors) a fait l’offre et le GM des Hornets Dell Demps a été réceptif. Le souci c’était Chris Paul, qui voulait quitter New Orleans, mais n’avait pas l’intention de jouer pour les affreux Warriors. Paul a dit aux Warriors qu’ils pouvaient faire ce trade, mais qu’il ne resterait pas lorsque son contrat arriverait à son terme à la fin de la saison. De ce fait, les Hornets ont manqué l’occasion de récupérer le meilleur backcourt de l’histoire. À la place, en échange de Paul, les Hornets ont reçu Eric Gordon, le pivot Chris Kaman, Al-Farouq Aminu, et un choix de draft qui est devenu Austin Rivers.” Strauss

En 2011 Bob Myers était assistant GM aux Warriors et le GM c’était Larry Riley. Et ce dernier, de passage dans l’émission Joe, Lo & Dibs de 95.7 The Game, a réagi à cette rumeur.

“Tout d’abord, c’est faux. Cela n’est jamais arrivé… Je n’ai jamais eu une discussion avec qui que ce soit pour un package de nos deux arrières. Steph Curry est arrivé aux Warriors et il a gagné le droit d’être un Warrior à vie s’il le voulait. Lors de la seconde moitié de sa saison rookie, il a envoyé le signe suivant : c’est notre meneur de jeu pour les 10 années qui viennent. Et bien qu’il y ait eu beaucoup de discussions sur les possibilités de le transférer, ça n’a jamais été une réalité et nous n’avons jamais eu une discussion pour transférer Klay Thompson et Steph Curry pour qui que ce soit.” Riley

Riley est resté GM jusqu’en 2012 avant d’être remplacé par Bob Myers, et il aimerait bien savoir qui a révélé cette info…