Iman Shumpert regrette sa période Cavs : “On aurait aimé continuer ensemble deux ans de plus, voir ce que ça donne”

À l’occasion d’une discussion avec Shams Sharania, Iman Shumpert est revenu sur sa période Cavs. Il a notamment évoqué le départ de Kyrie Irving qui a mené à la fin de l’ère Cavaliers version LBJ – Kyrie.

Si l’arrière, passé cette saison par les Rockets et les Nets, déclare qu’il ne regrette pas son choix, sa voix et ses propos laissent envisager le contraire.

“Je ne dis pas que je le regrette, mais on avait un truc qui marchait bien. Parfois, vous auriez aimé que ça dure plus longtemps, que le propriétaire et le Front Office nous gardent plus longtemps. Nous avons obtenu ce que nous voulions, ce que nous étions supposés ramener. Je pense que tout le monde est heureux de ça. Quand vous voyez ces gars, il y a toujours beaucoup de sourires, des accolades. Faire partie de ça était vraiment spécial, nous en sommes tous reconnaissants. On aurait juste aimé continuer ensemble deux ans de plus, voir ce que ça donne.” Iman Shumpert

"I'm not saying I regret it. But we had a good thing going."@imanshumpert tells our NBA Insider @ShamsCharania about Cavs team splitting up and Kyrie Irving's feelings on departure. pic.twitter.com/KxxowyqN5J

