Mark Cuban : “La plus grosse erreur serait de précipiter les choses”

Tout le monde est impatient de voir les joueurs revenir sur les parquets. C’est surement le cas du propriétaire des Mavericks, Mark Cuban. Cependant, il appelle les instances à ne pas précipiter ce retour.

Durant cette crise, Cuban est, au même titre que les propriétaires des New England Patriots et des Dallas Cowboys (NFL) ou Adam Silver, conseiller du Président Trump.

Mark Cuban s’est ensuite exprimé sur le versement des salaires et plus globalement sur l’impact macro-économique de cette crise.

“Chaque propriétaire doit prendre ses propres décisions. Chacun est dans une situation financière différente. La seule chose que je pourrais suggérer, si vous pouvez vous le permettre, c’est de continuer de payer les salaires, c’est très important pour l’économie. Et pour les gens qui vivent d’un salaire sur l’autre, encore plus. Si vous voulez rebâtir cette économie, ça ne sera pas avec l’ancienne méthode du ruissellement, ça a échoué. Au plus nous pouvons payer les gens, les faire travailler, les payer même s’ils ne travaillent pas, au plus ça aura un effet positif sur l’économie tôt ou tard.” Mark Cuban

“The biggest mistake we can make is trying to rush,” says Dallas Mavericks owner @mcuban, who is on Trump’s advisory group on reopening the economy.

“There needs to be a task force that deals with all the minutia required with opening up a business.” https://t.co/0nTgNOvPRB pic.twitter.com/QVmqKuQTIV

— CNN Newsroom (@CNNnewsroom) April 18, 2020