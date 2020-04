Steve Kerr : “Cela faisait partie du génie de Michael Jordan”

Ce soir c’est le grand jour avec la diffusion de The Last Dance aux Etats-Unis, en attendant demain matin pour la diffusion en France sur Netflix. Steve Kerr, qui faisait partie de cette fameuse équipe des Bulls, est enthousiaste à l’idée que les plus jeunes voient quel joueur et compétiteur Michael Jordan était.

“Je suis excité par ce documentaire. C’est toute une jeune génération de joueurs de basket et de fans qui n’ont qu’entendu parler de Michael, mais qui n’ont pas vraiment expérimenté sa domination. Donc voir ça de près et voir l’impact qu’il a eu sur le jeu, pas seulement une domination physique, mais aussi mentale qu’il y avait à chaque fois qu’il entrait en jeu, je pense que ça va être vraiment intéressant de mettre en lumière cela pour la jeune génération de fans.”

Un compétiteur de chaque instant comme l’a confié Kerr à USA Today quand le journaliste Mark Medina lui a demandé son anecdote préférée.

“Oh Man.” Steve Kerr

L’anecdote de Kerr, concerne un concours de shoots depuis le bord du terrain après l’entraînement, qui dans un premier temps n’incluait pas MJ.

“Michael a vu ça et voulait participer. Donc il est venu et a commencé à participer au concours de tir tous les jours. Et avant même que vous ne réalisiez, il y avait de l’argent en jeu. Et en général il gagnait.” Steve Kerr

Ça tombe bien puisque dans le documentaire on verra un de ces concours.

“Est-ce qu’il a gagné ? Je suppose que oui.” (rire) Kerr

Jason Heir, réalisateur, présent lors de cette conférence téléphonique intervient alors :

“(rire) On va laisser le suspense, mais je pense que votre description était plutôt bonne.” Heir “C’est une histoire typique de Michael. Il avait soif de compétition. Je pense qu’il aimait l’interaction quand il y avait des enjeux. Il adorait l’idée d’être en compétition sous n’importe quelle forme. C’est ce qui a fait de lui ce qu’il était.” Steve Kerr

Un compétiteur, qui par sa seule présence, élevait le niveau de ses coéquipiers.

“J’ai toujours eu le sentiment que cela faisait partie du génie de Michael, d’élever la barre, d’élever le niveau de compétition et de performance de notre équipe au quotidien en raison de qui il était. Personne ne voulait être laissé pour compte. Il poussait constamment tout le monde.” Steve Kerr

Et forcément, jouer à ses côtés n’était pas simple.

“Il y avait une pression quand vous étiez son coéquipier, que je n’avais jamais ressenti ça avant. C’était un excellent test. Il fallait être à la hauteur, se battre, et performer tous les jours.” Steve Kerr

Via USA Today