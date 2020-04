Phil Jackson, Steve Kerr et Dennis Rodman reprendront le flambeau de Kobe Bryant dans l’émission “Detail”

En 2018, Kobe Bryant avait lancé l’émission “Detail”, sur ESPN, dans laquelle il analysait le jeu d’un point de vue technique et tactique. À l’occasion de la sortie du documentaire The Last Dance, la chaîne américaine à décider de sortir de nouveaux épisodes, malgré la disparition du Black Mamba. Phil Jackson reprendra le flambeau.

Le coach aux onze bagues commencera dès ce soir (aux États-Unis) par décortiquer le Game 3 des Finales 1996, lorsque ses Bulls avaient atomisé le Jazz 98-54. Il décryptera notamment son attaque en triangle qui a fait tant de mal à la bande de Karl Malone.

D’autres membres des Bulls prendront la place du Zen Master durant certains épisodes puisque Steve Kerr et Dennis Rodman participeront également.

Le plus nord-coréen des américains analysera le match contre les Mavericks en 1997, au cours duquel Bubba Wells avait commis 6 fautes intentionnelles sur lui en seulement 3 minutes pour l’envoyer aux lancers. Steve Kerr, lui, apportera sa science pour l’analyse du Game 2 des Finales 1998 avant que Phil Jackson ne reprenne la main pour le Game 6 de ces mêmes finales, conclues par “The Last Shot”.

Via Clutch Points