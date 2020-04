Classe : Jimmy Butler fait livrer des paniers de basket à toute son équipe

Très joli geste de la part de Jimmy Butler en cette période de confinement : la star du Heat a commandé et fait livrer des paniers de basket portatifs à tous ses coéquipiers ainsi qu’à des membres du coaching staff. Les paniers en question viennent de l’entreprise Lifetime, basée dans l’Utah et qui fabrique différents autres produits en plus des paniers de basket.

Même les joueurs vivant en appartement (Tyler Herro par exemple) ou à l’hôtel (c’est le cas des joueurs en two-way contract) en ont reçu, avec l’option néanmoins de le faire livrer dans leur résidence d’off-season.