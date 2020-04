Les Lakers de Shaq-Kobe capables de battre les Bulls 98 ? Magic Johnson : « Ce que Shaq aurait fait à tous ces gars… mon Dieu »

« Avec mes Lakers, on aurait facilement battu les Bulls de Michael Jordan ». La phrase date de quelques jours et elle est signée Shaquille O’Neal, en référence à l’équipe 1997-98 de Chicago. Magic Johnson, légende des Lakers cinq fois champion NBA et ancien adversaire de Jordan, a apporté son point de vue sur la question :

« Et bien je pense que Shaq aurait été la différence car nous savons tous que Kobe et Michael se seraient annulés mutuellement. Si Jordan avait marqué 40 points, Kobe allait marquer 40 points aussi. Kobe n’allait céder face à personne, peu importe qui c’était. Et il a modelé son jeu sur celui de Michael. » Magic Johnson

En 1999-2000, les Lakers ont gagné 67 matchs et battu Indiana en Finales NBA. Durant la série, Bryant et O’Neal ont combiné pour des moyennes de 52.2 points, 16.9 points et 8.7 passes par match à eux deux. Ensemble, ils ont gagné 3 titres d’affilée (aucune équipe ne l’a fait depuis, pas même les Warriors) entre 2000 et 2002.

« Il faut se rappeler que les Bulls n’avaient pas de super pivots. Ce que Shaq aurait fait à tous ces gars… mon dieu ça n’aurait pas été juste. » Magic Johnson

Les Bulls ont eux remporté 6 titres en 8 saisons et gagné 72 matchs avec leur trio Jordan, Scottie Pippen et Dennis Rodman en 1995-96.

via LA AM570 radio