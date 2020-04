Daryl Morey est déjà prêt pour la free agency : “Il n’y aura pas de pause, donc on doit tout préparer en amont”

Vu que la NBA est pour le moment en pause, ça laisse beaucoup de temps aux différents fronts office de préparer la draft ou la free agency. C’est notamment le cas de Daryl Morey aux Rockets, qui espère que la franchise texane pourra ajouter un nouveau très bon joueur à l’effectif cet été via une signature, et ce malgré les très (très très) gros contrats de James Harden et Russell Westbrook. Cela serait notamment rendu possible en utilisant sans doute une mid-level exception suite au trade de Clint Capela à la deadline.

“Notre deadline nous a permis de très bien préparer les choses. Non seulement on a pu avoir une meilleure structure au niveau de notre noyau, avec des gars plus complémentaires, mais également d’avoir plus de flexibilité, ce qui va nous permettre d’ajouter des joueurs, et de mieux répartir nos dépenses. Il y avait trop d’argent alloué au poste cinq, et ça nous permet de dépenser plus sur les autres postes.” Daryl Morey.

À noter que Morey n’a toujours pas abandonné l’idée d’une reprise de la saison, il est même plutôt optimiste. Et c’est d’ailleurs pour ça qu’il a déjà préparé sa free agency.

“Quand la saison recommencera, je pense que ce sera rapide. Il n’y aura pas les pauses qu’il y a normalement entre la saison et la free agency. Donc on doit faire toutes nos préparations pour la free agency, les potentiels trades… Pour ce qui est de la draft, on ne sait pas quand elle aura lieu. Probablement après notre saison actuelle. Quand on redémarrera, ça ira vite, on doit tout préparer en amont.” Daryl Morey.

Via Rockets Wire.