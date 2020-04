James Jones cible les besoins de Phoenix

On ne sait toujours pas quand et comment se déroulera la draft à cause du coronavirus, mais les équipes continuent de s’y préparer avec les moyens du bord. Du côté des Suns, on a déjà ciblé ses besoins.

“On a besoin de plus de création de jeu. On aime les défenseurs et il nous faut également des shooteurs. Il y a plusieurs manières de voir la création. Un playmakeur peut être un meneur, mais aussi un intérieur qui peut réussir de belles actions et créer des possessions supplémentaires pour notre équipe. On veut avoir de l’adresse, et on en aura. On veut aussi bien exécuter les systèmes, et pour ça il faut rajouter des gars matures et qui se battent. Des gars capables d’être performants dans un environnement compétitif. Depuis le début, on a toujours dit que pour qu’un joueur soit dans ce roster, il doit être très bon techniquement et pouvoir être compétitif et montrer son talent avec régularité. Les postes 1 et 4 sont des postes où nous avons toujours voulu avoir de meilleurs joueurs, mais il y a beaucoup de très bons gars dans cette draft sur les postes 1 à 4. Il y a aussi de bons pivots d’ailleurs. On va trouver un joueur qui va s’intégrer dans ce groupe et qui incarne notre identité. On a la chance de pouvoir vraiment y passer du temps, et je suis très excité par cette draft. Je sais que certaines personnes ne la trouvent pas très bonne parce qu’il n’y a pas de stars potentielles ou de noms qui claquent, mais moi je vois beaucoup de bons joueurs, et c’est ce genre de gars qu’on cherche.” James Jones