Kevin Durant : « Quelle serait la place de Michael Jordan aujourd’hui ? Celle du meilleur joueur de la ligue ! »

En interview avec Jay Williams (ESPN) et en marge du début de la diffusion du documentaire The Last Dance, Kevin Durant a discuté de ce que serait la place de Michael Jordan dans la ligue actuelle…

« Il pourrait adapter son jeu à tout. Quelle serait sa place aujourd’hui ? Celle du meilleur joueur de la ligue ! Voilà ce qu’il serait. Il aurait plus de possessions pour faire plus de choses. Il y a plus de qualités athlétiques, plus de longueur dans le jeu aujourd’hui mais il aurait aussi eu plus d’espace pour s’exprimer sur le terrain. On ne peut pas savoir, mais c’était un joueur de basket magistral, avec un package de skills inégalé donc bien sûr qu’il ferait des stats dans la NBA d’aujourd’hui. » Kevin Durant

Le MVP des Finales 2017 et 2018, qu’on retrouvera la saison prochaine sous le maillot des Nets, place aussi le sextuple champion NBA parmi les meilleurs shooteurs de l’histoire.