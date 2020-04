The Last Dance : Episode 1

Tant attendue, la diffusion du documentaire “The Last Dance” a commencé par deux épisodes sur ESPN et Netflix. Retour sur l’épisode 1 avec les faits marquants et quelques punchlines.

Après le titre 1997 face au Jazz, il y avait de grosses interrogations sur l’avenir de cette équipe des Bulls. La raison ? Le GM Jerry Krause voulait reconstruire… Pas du goût de Michael Jordan, qui a lancé un ultimatum en conférence de presse quelques minutes après le titre.

Jerry Krause s’est mis tout le monde à dos, Phil Jackson, mais aussi Michael Jordan, qui ne manquait pas une occasion de se moquer de lui

Ou encore après la victoire à l’Open McDonald’s de Paris concernant le trophée.

Krause a fini par céder et laisser une dernière saison à Phil Jackson et aux Bulls pour une Dernière Danse, le thème de la saison choisi par Jackson : “The Last Dance”

Avant de rentrer dans cette saison 1997-98, Jason Heir fait un flashback sur la “naissance” de Michael Jordan et notamment le fameux shoot en finale universitaire face à Georgetown qui a offert le titre aux Tar Heels de North Carolina

Joueur de l’année à la fac et finalement drafté en 3ème position, Michael a réalisé de grands JO sous la direction de Bobby Knight, qui lançait alors

Attendu comme le sauveur à Chicago, en NBA peu y croyaient

Il faut dire qu’il débarquait dans une très mauvaise équipe des Bulls, et il a rapidement pu voir quel genre de coéquipiers il avait. Sans doute l’anecdote la plus croustillante de ce premier épisode, quand Jason Heir lui demande si cet article qualifiant les Bulls de “cirque itinérant de cocaïne” était justifié. Michael raconte alors ce qu’il a trouvé dans une chambre d’hôtel où était toute l’équipe.

MJ a donc dû faire ses preuves

Et cela n’a pas mis bien longtemps

Et seulement 3 matchs en NBA lors d’un comeback face aux Bucks

Il a éclaboussé la ligue lors de sa première année, sacré rookie de l’année, et surtout a soulevé un engouement fou à Chicago.

La suite au prochain épisode