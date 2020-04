Steve Kerr raconte le moment où les Suns ont failli mettre la main sur Stephen Curry

Steve Kerr et Steph Curry ne regrettent probablement pas leur association aux Warriors, puisqu’elle a permis aux deux hommes de remporter trois titres. Mais du côté du coach, l’histoire d’amour n’a visiblement pas commencé quand Kerr a pris la tête de la franchise de San Francisco, puisqu’il voulait déjà le rameuter aux Suns quand il en était le General Manager entre 2007 et 2010. Il était même à deux doigts de réussir au moment de la draft du meneur en 2009, comme il le raconte.

“On a essayé de monter à la draft pour avoir Curry. On avait des discussions très avancées avec les Warriors, et on se disait qu’on allait y arriver, qu’on allait monter ce trade et que ce gars allait remplacer Steve Nash. Une des raisons pour laquelle on aimait Steph, c’est qu’on a eu la chance de voir Nash gagner deux titres de MVP, devenir ce joueur dominant et ce leader incroyable. C’est un héros à Phoenix, le gars dont tout le monde porte le maillot. Ce n’était pas évident de dire que Steph allait devenir une star quand il était en NCAA. Il devait progresser. Mais on pouvait voir sa technique. On pensait qu’on avait réussi à monter un trade cette nuit-là, et c’est tombé à l’eau. Les Warriors ont pris Steph, mais ils l’ont gardé. Je suis très heureux que ça se soit passé comme ça, je n’aurais pas été dans ce podcast sur les coachs en train de vous en parler si ce trade avait été validé !” Steve Kerr.