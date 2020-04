Les deux premiers épisodes de The Last Dance battent des records sur ESPN

Sans l’ombre d’une surprise, les deux premiers épisodes de The Last Dance sur ESPN ont fait un carton. Le tout premier épisode de la série sur Michael Jordan et les Bulls a réuni en moyenne 6.3 millions de téléspectateurs quant à l’épisode 2 il a fait en moyenne 5.8 millions de téléspectateurs. C’est donc en moyenne 6.1 millions de personnes qui étaient devant leur téléviseur sur ESPN & ESPN2 entre 21h et 23h. 3.5 millions de ces 6.1 millions étaient des spectateurs âgés entre 18 et 49 ans.

Ils sont tous simplement les deux contenus originaux les plus regardés sur ESPN depuis 2004, depuis le film “You Don’t Know Bo”, qui avait fait 3.6 millions de téléspectateurs.

Les 5 meilleurs marchés en termes de part d’audience ont été Chicago (12.1%), Raleigh-Durham (6.5%), Norfolk (4.9%), Charlotte (4.7%)et Greensboro (4.7%).

Sur Twitter c’était bien sûr le sujet de discussion numéro 1 et sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter il y a eu plus de 9 millions de messages sur le sujet.

Il faudra attendre pour avoir les chiffres sur Netflix.