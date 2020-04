Deux familles de victimes poursuivent, comme Vanessa Bryant, les sociétés responsables de l’hélicoptère

Les familles de 4 des 8 passagers tués dans le crash ayant coûté la vie à Kobe Bryant et sa fille de 13 ans Gianna Bryant ont décidé, comme Vanessa Bryant, d’intenter un procès pour homicide involontaire aux entreprises propriétaires de l’hélicoptère et responsables de son exploitation. Les poursuites, au nom de trois membres d’une même famille et d’une femme qui aidait à coacher l’équipe, ont été déposées par voie électronique dimanche devant la Los Angeles Superior Court.

Il y a deux mois, Vanessa Bryant avait elle-même entamé des poursuites – en nommant contrairement aux nouvelles plaintes elles aussi composées de 7 pages Ara Zobayan, le pilote, ou son représentant, comme un accusé – contre Island Express Helicopters Inc., responsable de l’exploitation du Sikorsky, et son propriétaire, l’Island Express Holding Corp. Il est reproché dans chacun des dossiers la négligence des deux entreprises. Pour Bryant, Zobayan aurait dû annuler le vol en raison du brouillard.

Une des plaintes a été déposée par les deux enfants du coach de baseball d’Orange Coast College John Altobelli et de sa femme Keri, victimes du terrible accident en compagnie de leur fille Alyssa, coéquipière de Gianna. Une autre par le mari et les trois enfants de Christina Mauser, qui aidait Bryant à coacher l’équipe. Sont aussi décédées dans l’accident Sarah Chester et sa fille Payton.

via ESPN