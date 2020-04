Scott Burrell, malmené par Michael Jordan : “Si vous arrivez à gérer un entrainement avec les Bulls, vous pouvez gérer une Finale NBA”

Les deux premiers épisodes de The Last Dance mettent en lumière le côté compétiteur de Michael Jordan, poussant parfois ses coéquipiers à bout. Lors du premier épisode, une scène à l’Open McDonald’s de Paris a fait le buzz, lorsque Scott Burrell s’enthousiasme pour le titre, vite remis en place par MJ. L’extérieur des Bulls a évoqué ce que c’était que d’être le coéquipier de MJ.

“J’espère juste que les gens n’auront pas une mauvaise vision de Michael après ce documentaire. Ce qu’il m’a dit et qu’il a fait à l’entrainement, la manière dont il m’a poussé, c’était seulement pour me motiver à devenir un meilleur joueur, pour me préparer mentalement à faire face à ce qui m’attendait pendant l’année. Jouer pour les Chicago Bulls n’a pas d’égal. Vous devez être prêt chaque jour, et il voulait que je le sois pour rendre l’équipe meilleure. ‘Il n’y a pas de passe-droit, c’est l’une des choses qu’il m’a dites. ‘Il n’y pas de passe-droit à Chicago, tu dois gagner ta place.’ Je n’ai jamais pensé que ça se passerait autrement. Il m’a préparé pour les moments difficiles durant les matchs. Si vous arrivez à gérer un entrainement avec les Bulls, vous pouvez gérer une finale de conférence ou en finale NBA.” Scott Burrell