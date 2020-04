Garrett Temple, victime de Kevin Durant à l’entrainement l’assure : “Il est toujours KD”

Depuis plusieurs semaines, Kevin Durant était en capacité de jouer les 3 contre 3 avec le reste de l’effectif. Theo Pinson, l’arrière des Nets, était chargé de défendre sur lui lors de ses exercices. Il raconte sa souffrance à The Athletic.

Garrett Temple, qui a participé à un 3 contre 3 avec KD il y a un mois est du même avis.

Lui qui n’a pas foulé les parquets depuis près d’un an, s’est cantonné à un rôle d’observateur depuis le banc. Il a tenté d’en profiter pour mieux connaitre l’équipe et sa manière de jouer.

“J’ai juste regardé les matchs sous un angle différent. Vous avez une vue d’ensemble de la ligue et vous voyez l’équipe et les gars s’améliorer de jour en jour. J’étudie les habitudes d’entraînements et comment ils le retranscrivent durant les matchs.” Kevin Durant

Une présence autour du parquet que le nouveau coach des Nets, Jacques Vaughn, semble apprécier tout particulièrement.

“C’est génial de pouvoir communiquer avec lui. J’ai eu une conversation avec lui à propos des couvertures et de la difficulté à défendre sur lui. Juste des conversations qui permettent de mieux le connaitre et de profiter qu’il soit avec nous. Au plus il est dans les parages, au plus on peut l’intégrer. Ses coéquipiers peuvent voir tout le travail qu’il fournit, ce qui est super. C’est très difficile pour lui de revenir, mais il a fait du super boulot.” Jacques Vaughn