Select Team G-League : 3 candidats pour le poste de coach; La Mamba Sports Academy comme camp de base ?

Il y a quelques jours on apprenait que la G-League allait lancer son nouveau programme pour les meilleurs prospects la saison prochaine avec les signatures de Jalen Green et Isaiah Todd. Il y a encore pas mal de zones de flou dans ce programme de développement, si ce n’est qu’on sait que les meilleurs prospects seront regroupés dans une ‘Select Team’ qui ne participera pas au championnat et disputera des matchs amicaux, environ une dizaine. L’équipe sera basée en Californie du Sud, mais on ne sait pas encore où sera son camp de base.

Selon Yahoo! Sports, la Mamba Sports Academy, centre d’entraînement situé à Thousand Oaks et lancé par Kobe Bryant, serait le lieu favori. La NBA et la G-League étudieraient la possibilité d’établir leurs quartiers dans le centre.

Quant au coach, il se murmure que Sam Mitchell est le favoris, mais il serait en concurrence avec David Fizdale et Brian Shaw. Mitchell, coach de l’année en NBA, aurait la préférence de la ligue car il a coaché Green en AAU.