Gilbert Arenas : « Les défenseurs, c’est surcoté »

En 8 saisons avec les Wizards, Gilbert Arenas a tourné à 25 points de moyenne et jusqu’à 29.3 points par match lors de sa saison la plus prolifique au scoring en 2005-06. Pour l’Agent Zero, trois fois All-Star, la défense… c’est de l’eau.

« Pour être honnête, les défenseurs, c’est surcoté pour moi. Par exemple un gars comme Patrick Beverley, tu tournes à 4,5 points par match, moi 30, admettons que tu me tiennes à 20 points, je suis toujours à +15 contre toi donc… t’as rien fait de spécial. Techniquement tout ce que j’ai à faire c’est scorer plus que toi, et j’ai gagné la bataille. » Gilbert Arenas