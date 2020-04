The Last Dance – Episode 2 : tensions et load management

Après l’épisode 1 hier, retour sur l’épisode 2 de The Last Dance, centré sur Michael Jordan bien sûr, mais aussi Scottie Pippen, avec qui cela s’est compliqué lors de la saison 1997-98. Comme pour beaucoup, c’était l’incertitude pour l’ailier après le titre en 1997.

Il était lui aussi contrarié par la décision de Jerry Krause de reconstruire après la saison 1997-98

Autre facteur source de tensions, le salaire de l’ailier. Malgré son importance dans l’équipe, il n’avait que le 6ème salaire, en raison de son contrat de 18 millions de dollars sur 7 ans signé en 1991.

Même Jerry Reinsdorf, propriétaire de la franchise, l’avait mis en garde sur ce contrat.

Comme l’explique le documentaire, Pippen a préféré jouer la sécurité, lui qui a vu son frère être victime d’un accident à l’école lors d’une séance de sport qui l’a paralysé, et a aussi assisté à l’AVC de son père, qui l’a laissé en fauteuil roulante.

Frustré de ne pas pouvoir renégocier avec Krause, il l’a fait payer aux Bulls et a repoussé une opération pour leur montrer son importance.

Cela n’a fait qu’attiser les tensions entre lui et Krause, qui a tenté de l’échanger, mais le propriétaire s’y est opposé.

Et Pippen a finalement demandé un trade.

En l’absence de Scottie, le début de saison a été très difficile pour les Bulls, et MJ a décidé de prendre les choses en main.

Jason Heir, réalisateur, cherche alors les racines de cet esprit de compétition sans égal.

La compétition avec ses frères, dont Larry, faisait rage, et cela se finissait parfois mal.

Le premier gros coup dur pour MJ ça a été à l’entrée au lycée : il n’a pas été pris dans l’équipe, et cela l’a motivé encore plus à bosser et faire ses preuves, bien aidé par une poussée de croissance.

Puis Heir fait le lien avec ce qui s’est passé lors de la seconde saison en NBA de MJ, victime d’une fracture au pied.

Sa saison était très très comprise, mais il a décidé de prendre en main sa rééducation en mode MJ…

Une quinzaine de rencontres avant la fin, et après avoir donné des sueurs froides à toute la franchise quand ils ont appris ce qu’il avait fait, il voulait reprendre la saison. Il a dû négocier avec les Bulls, qui ne voulaient pas prendre de risques. Reinsdorf et lui racontent alors cet échange :

«Jerry Reinsdorf : – Michael a demandé : ‘Si je joue, j’ai quel pourcentage de chance de me re-blesser ?’, le médecin a répondu : ‘10%’. Michael Jordan : – J’ai pété un plomb, j’ai dit ok il y a 10% de chance que je me re-blesse, mais il y a 90% de chance que je ne me re-blesse pas ! Jerry Reinsdorf : – J’ai demandé au médecin : ‘Qu’est-ce qui se passerait si ce sont les 10% qui l’emportent ?’. Il m’a dit : ‘Et bien sa carrière serait terminée’. Michael Jordan : – Tout le monde ne pense qu’au négatif. Là où je vois le verre à moitié plein, tout le monde le voit à moitié vide. Jerry Reinsdorf : – J’ai dit à Michael : ‘Tu ne comprends pas le ratio risque/récompense là. Imaginons que tu aies un terrible mal de tête. Je te donne un flacon rempli de pilules, 9 de ces pilules vont te guérir, 1 va te tuer. Est-ce que tu prends une pilule ? Michael Jordan : – Je l’ai regardé et je lui ai dit : ‘Ça dépend si c’est un put*** de mal de tête ou pas !’ »

Pour MJ, aucune raison de ne pas jouer, si ce n’est peut-être pour éviter de gagner….

Il a finalement pu rejouer, mais avec un temps de jeu limité. Il a tenté de forcer la main du coach, sans succès. C’est là que les premières tensions avec Jerry Krause sont nées.

Grâce à son retour les Bulls ont pu accrocher les playoffs, et il a sorti un énorme premier match avec 49 points, mais une large défaite.

Entre les deux matchs, de façon improbable, il a fait un golf avec Danny Ainge, qui évoluait aux Celtics, et cela ne s’est pas bien passé pour MJ.

Cela a mis en rogne le jeune Bull, qui a annoncé la couleur à Ainge.

Résultat, 63 points, record en playoffs qui tient toujours et un Larry Bird admiratif :

La suite au prochain épisode.