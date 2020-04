Tracy McGrady est catégorique : “La saison est perdue, recommençons en octobre”

Dans le monde de la NBA, tout le monde n’est pas sur la même longueur d’onde sur le sujet d’une reprise de la saison. Certains sont prêts à “précipiter” un retour en enchaînant les matchs, tandis que d’autres militent pour une annulation pure et simple de la saison. Dans l’émission The Jump, Tracy McGrady expliquait qu’il penchait plutôt pour la deuxième option.

“En tant qu’ancien joueur, je serai pour une annulation de la saison. Je pense qu’il y a trop de choses à régler pour reprendre. Les joueurs n’ont pas les infrastructures qui leur permettent d’avoir la forme nécessaire pour jouer parce que tout est fermé. Même quand ça rouvrira, ça prendra du temps pour retrouver une vraie forme physique qui permet de jouer un match. Vous ne pouvez pas repartir directement dans la saison régulière, il devra y avoir des matchs amicaux pour que les joueurs reviennent en forme. À mon avis, ça présente trop de risque pour les joueurs. Je pense que c’est une saison perdu et qu’il est plus judicieux de recommencer une nouvelle saison en octobre, comme on le fait habituellement.” Tracy McGrady