Stephen Jackson vote Michael Jordan pour le titre de GOAT : “6-0 en finale mec, désolé pour Kobe et LeBron”

La sortie de The Last Dance n’a fait que relancer l’éternel débat sur le meilleur joueur de tous les temps, en faisant surement gagner une paire de voix à MJ au passage. Stephen Jackson, désormais consultant, a mis en avant l’invincibilité de Michael Jordan pour justifier son choix de le placer tout en haut du classement.

“Bron is the best all-around player we’ve ever seen, but he hasn’t passed Kobe or Jordan.”

– Stephen Jackson pic.twitter.com/SwbhnLaeBe

— NBA Central (@TheNBACentral) April 20, 2020