Dennis Rodman : “Quand Michael Jordan est parti, Scottie Pippen était le meilleur joueur du monde”

Le second épisode de The Last Dance est consacré en grande partie à Scottie Pippen, à son importance aux Bulls, mais aussi au fait qu’il était sous-évalué compte tenu de son contrat, seulement le 6ème meilleur salaire de l’équipe en 1997-98, en raison d’un long contrat signé en 1991 (18 millions de dollars sur 7 ans), qui n’était plus vraiment d’actualité en 1997. Jerry Krause ne voulait pas renégocier ce contrat et cela a créé dans tensions entre lui et l’ailier. Interrogé à ce sujet, Dennis Rodman, a expliqué que Pippen a été le meilleur joueur de la planète selon lui.

“Je ne sais pas quelles étaient les tensions entre les dirigeants et Scottie, parce que je n’ai jamais demandé à avoir cette information. Cependant je pense que c’était surtout parce que Scottie était sous-apprécié. Quand Michael Jordan est parti en 1993, 1994, 1995, Scottie Pippen était le meilleur joueur du monde. Si les gens ne le savent pas, il menait l’équipe dans toutes les catégories statistiques. Dans toutes. Scottie a commencé à prendre son envol en 1991 quand ils ont battu les Detroit Pistons. Il est monté en grande et il a commencé dans cette voie à partir du moment où ils ont remporté trois titres. Quand Michael Jordan est parti, Scottie a pris les rênes, et il est tout à coup devenu le meilleur joueur du monde. Et ça les gens ne le savent pas.” Rodman

En l’absence de Jordan, Pippen avait tourné à 22 points, 8.7 rebonds, 5.6 passes et 2.9 interceptions, mais n’avait pu guider les Bulls en finale.