Brock Aller proche de rejoindre les Knicks

Depuis que Leon Rose a été nommé président des Knicks de New York, on parle de la possible arrivée de Brock Aller, un spécialiste du salary cap avec les Cleveland Cavaliers. Cela serait sur le point de le faire d’après The Athletic. Si on parlait de lui éventuellement dans un rôle de GM, il sera leur nouveau capologiste.

Aller a été pendant 10 ans l’assistant personnel du propriétaire des Cavaliers Dan Gilbert avant d’être promu en 2017 directeur principal des opérations basket.

“Il est probablement un des plus fins capologistes de la NBA. Il en connait probablement plus sur le salary cap que PricewaterhouseCoopers sur le code IRS. Il vit avec le salary cap et l’accord collectif.” Gilbert en 2017 sur Aller.